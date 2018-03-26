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Совсем юный: появилась информация о погибшем на Донбассе бойце

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Погибший Сергей Ковнацкий
Погибший Сергей Ковнацкий / Фото из открытых источников

В районе шахты Бутовка в Донецкой области от ранения в голову погиб боец житомирской 95-й бригады Сергей Ковнацкий.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на волонтеров. Гибель военнослужащего подтвердил председатель Пулинского РГА Виктор Байда.

Боец 1995 года рождения был жителем поселка Пулины Житомирской области.

"Действительно, в зоне АТО погиб боец 95-й бригады, который родом из Пулин, Сергей Ковнацкий. Родился он 27 августа 1995 года. В апреле 2016 года подписал контракт и ушел служить. Дома парня ждали мать, брат и сестра, отец с семьей не проживает. Именно вчера утром, 25 марта, мы получили эту трагическую весть", – отметил Виктор Байда.

Загиблий Сергій КовнацькийПогибший Сергей Ковнацкий

Загиблий Сергій Ковнацький
Погибший Сергей Ковнацкий

Российско-оккупационные войска с начала суток 26 марта 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. В результате погиб 1 украинский боец.

К слову, в субботу, 24 марта, в зоне боевых действий в результате взрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Житомира АТО Жертвы
Источник: 24 Канал
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