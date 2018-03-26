Зовсім юний: з'явилась інформація про загиблого на Донбасі бійця

У районі шахти Бутівка на Донеччині від поранення в голову загинув боєць житомирської 95-ї бригади Сергій Ковнацький.

Про це інформує Житомир.info з посиланням на волонтерів. Загибель військового підтвердив голова Пулинської РДА Віктор Байда.



Боєць 1995 року народження був мешканцем селища Пулини Житомирської області.



"Дійсно, в зоні АТО загинув боєць 95-ї бригади, який родом з Пулин, Сергій Ковнацький. Народився він 27 серпня 1995 року. У квітні 2016 року підписав контракт та пішов служити. Дома на хлопця чекали мати, брат та сестра, батько з родиною не проживає. Саме вчора зранку, 25 березня, ми отримали цю трагічну звістку", – зазначив Віктор Байда.



Загиблий Сергій Ковнацький



Загиблий Сергій Ковнацький



Російсько-окупаційні війська з початку доби 25 березня 19 разів обстріляли позиції українських військових на Донецькому напрямку. Внаслідок цього загинув 1 український боєць.

До слова, у суботу, 24 березня, у зоні бойових дій внаслідок вибуху загинув український військовослужбовець. Ще один з важкими травмами був госпіталізований.