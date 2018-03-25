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Проросійські бойовики вбили українського військового на окупованій території Донбасу

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Ситуація на окупованому Донбасі 25 березня
Ситуація на окупованому Донбасі 25 березня / Фото з вільних мереж

Російсько-окупаційні війська з початку доби 25 березня 19 разів обстріляли позиції українських військових на Донецькому напрямку. Внаслідок цього загинув 1 український боєць.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Там зазначили, що тиша зберігалася тільки на Луганському напрямку. Щодо інших територій, то проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових в Опитному та Лебединському зі 120-міліметрових мінометів, заборонених мінськими угодами. Окрім того, з мінометів калібру 82 міліметри і танку проросійські бойовики вели вогонб поблизу Пісків.

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Також проросійські бойовики обстріляли з 82-міліметрових мінометів захисників Талаківки, із гранатометів різних систем – захисників Авдіївки, Богданівки та Широкиного. А великокаліберні кулемети проросійські бойовики застосували укріпленнях українських військових у районі Верхньоторецького.

Крім того, зі стрілецької зброї проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі біля Мар’їнки.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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