Пророссийские боевики убили украинского военного на оккупированной части Донбасса

Российско-оккупационные войска с начала суток 25 марта 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. В результате погиб 1 украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Там отметили, что тишина сохранялась только на Луганском направлении. Что касается других территорий, то пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в Опытном и Лебединском из 120-миллиметровых минометов, запрещенных минскими соглашениями. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра и танка пророссийские боевики вели огонь вблизи Песков.

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Также пророссийские боевики обстреляли из 82-миллиметровых минометов защитников Талаковки, из гранатометов различных систем – защитников Авдеевки, Богдановки и Широкино. А крупнокалиберные пулеметы пророссийские боевики применили по укреплениям украинских военных в районе Верхнеторецкого.

Кроме того, из стрелкового оружия пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды возле Марьинки.