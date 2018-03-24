На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений, – Штаб АТО

У суботу, 24 березня, у зоні бойових дій внаслідок вибуху загинув український військовослужбовець. Ще один з важкими травмами був госпіталізований.

Як повідомили у Штабі АТО, все трапилося в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець.

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Ще один військовослужбовець зазнав поранення. Його госпіталізовано та надано необхідну медичну допомогу.

Триває з’ясування обставин інциденту.