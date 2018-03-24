Порошенко назвав місце в Україні, куди Росія готується вдарити

Президент України Петро Порошенко переконує, що епіцентр гібридної війни, яку веде Росія, найближчим часом може зміститися зі сходу ближче до Центру України, відтак Київ, імовірно, стане наступною мішенню Кремля.

Таку заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня Служби безпеки України.

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"Чим менше стрільб в зоні бойових дій, тим більшою є активність ворога у тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якомога ближче до серця України, а серце – це наша давня столиця, красень Київ", – наголосив український головнокомандувач.

За його словами, сили, що фінансуються з Росії готували в Україні державний переворот.

"Це все було в інтересах Росії. Вони використовували так звану "теорію керованого хаосу", – додав Порошенко.