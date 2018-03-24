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Порошенко назвал место в Украине, куда Россия готовится ударить

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что эпицентр гибридной войны, которую ведет Россия, в ближайшее время может сместиться с востока ближе к центру Украины, поэтому Киев, вероятно, станет следующей мишенью Кремля.

Такое заявление он сделал во время торжеств по случаю Дня Службы безопасности Украины.

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"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", – подчеркнул украинский главнокомандующий.

По его словам, силы, которые финансируются из России, готовили в Украине государственный переворот.

"Это все было в интересах России. Они использовали так называемую "теорию управляемого хаоса", – добавил Порошенко.

Теги: Новости Украины Президент Украины Петр Порошенко Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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