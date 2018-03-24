На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, – Штаб АТО

В субботу, 24 марта, в зоне боевых действий в результате взрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Как сообщили в штабе АТО, все случилось в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий.

Читайте также: Порошенко назвал место в Украине, куда Россия готовится ударить

Еще один военнослужащий получил ранение. Он госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.