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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, – Штаб АТО

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Гибель военнослужащего на Донбассе
Гибель военнослужащего на Донбассе

В субботу, 24 марта, в зоне боевых действий в результате взрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Как сообщили в штабе АТО, все случилось в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий.

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Еще один военнослужащий получил ранение. Он госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Теги: Новости политики Новости Украины АТО Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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