На Донбассе начало действовать пасхальное перемирие

Ночью с 29 на 30 марта вступило в силу решение о прекращении огня в Донбассе на время пасхальных праздников.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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Эти пасхальные праздники очень важны религиозными праздниками в Украине. Это еще одна возможность для сторон выполнить взятые для себя обязанности и обещания. А они взяли их публично,

– отметил Хуг.

Представитель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе обеспечить всем мирным жителям прекращения огня, чтобы люди смогли традиционно отпраздновать это религиозный праздник.

Также Хуг выразил надежду, что конфликт на Донбассе наконец закончится.

"Мы уже находимся в конце четвертого зимнего периода этого конфликта. Мы надеемся, что с концом этого четвертого зимнего периода придет и конец всему конфликту на пороге весны", – добавил он.