Волонтеры зафиксировали скопление техники боевиков в Донецке

Волонтеры фонда "Вернись живым" опубликовали фото, на котором видно, что боевики продолжают свозить военную технику в Донецк.

Большое количество техники обнаружили на парковке выставочного центра "ЭкспоДонбасс", что за стадионом "Донбасс Арена", хотя еще несколько дней назад паркинг был пустым.

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И это только та техника, которую удалось зафиксировать.

Также, по информации волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из России.

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Напомним, с полуночи 30 марта вступило в силу решение о прекращении огня на Донбассе на время пасхальных праздников, однако пророссийские наемники в первые часы начали его нарушать. Вследствие обстрелов на фронте в пятницу погиб один украинский военный, еще трое бойцов получили ранения.