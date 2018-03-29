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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Зміна формату АТО не має особливого значення для вирішення конфлікту на Донбасі, – експерт

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Василь Вовк – екс-керівник Головного слідчого управління СБУ
Василь Вовк – екс-керівник Головного слідчого управління СБУ / Фото з вільних мереж

В Україні триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об'єднаних сил. Її очолить військове керівництво,

Про це пише експерт із питань державної безпеки Василь Вовк в коментарі "Слову і Ділу".

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Немає великої різниці в зміні назви, але АТО – не зовсім доречний формат. Однак супротив російській агресії й терористичним організаціям – також не війна. Виграш тут у тому, що буде призначений головнокомандувач Об’єднаних сил, хоча, в принципі, Об’єднані сили були завжди,
– наголошує експерт.

Це означає, що зміна назви – не є кардинальними змінами, які допоможуть у вирішенні питання на Сході України.

"Немає курсу для судна, яке перейменували. Це, звичайно, все образно й умовно, але суть саме в цьому. Тому зміна формату не має особливого значення для вирішення ситуації на Донбасі", – додав Вовк.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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