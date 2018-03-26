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На окупованому Донбасі 30 березня стартує нове перемир’я

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Перемир'я на Донбасі
Перемир'я на Донбасі / Фото з вільних мереж

Тристороння контактна група домовилася в Мінську про встановлення нового перемир'я на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, яке повинне запрацювати з 30 березня.

Про це повідомляється у поширеному 26 березня прес-релізі ОБСЄ.

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей... знову підтвердила свою повну прихильність всеосяжному, стійкому і необмеженому припиненню вогню починаючи з 30 березня 2018 року о 00 годині 01 хв. (за київським часом)", – мовиться в заяві.

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Учасники тристоронньої контактної групи наголосили на позитивному впливі перемир'я згідно з домовленостями від 2 березня 2018 року. Також вони наголосили на важливості забезпечення миру і спокою для населення в період майбутніх Великодніх свят.

Окрім того, учасники ТГК акцентували на важливості дотримання відповідних розпоряджень про припинення вогню і ефективного використання дисциплінарних заходів у разі його порушень, недопущення просування бойових сил і розвідувальних місій; запобігання вогню у відповідь.

При цьому суворо забороняються стрільба в населених пунктах і з них, присутність і використання важкої зброї в населених пунктах і поблизу них, обстріл цивільної інфраструктури, включно зі школами, дитячими садками, лікарнями і громадськими приміщеннями.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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