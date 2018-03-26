На окупованому Донбасі 30 березня стартує нове перемир’я
Тристороння контактна група домовилася в Мінську про встановлення нового перемир'я на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, яке повинне запрацювати з 30 березня.
Про це повідомляється у поширеному 26 березня прес-релізі ОБСЄ.
"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей... знову підтвердила свою повну прихильність всеосяжному, стійкому і необмеженому припиненню вогню починаючи з 30 березня 2018 року о 00 годині 01 хв. (за київським часом)", – мовиться в заяві.
Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій частині Донбасу: деталі
Учасники тристоронньої контактної групи наголосили на позитивному впливі перемир'я згідно з домовленостями від 2 березня 2018 року. Також вони наголосили на важливості забезпечення миру і спокою для населення в період майбутніх Великодніх свят.
Окрім того, учасники ТГК акцентували на важливості дотримання відповідних розпоряджень про припинення вогню і ефективного використання дисциплінарних заходів у разі його порушень, недопущення просування бойових сил і розвідувальних місій; запобігання вогню у відповідь.
При цьому суворо забороняються стрільба в населених пунктах і з них, присутність і використання важкої зброї в населених пунктах і поблизу них, обстріл цивільної інфраструктури, включно зі школами, дитячими садками, лікарнями і громадськими приміщеннями.