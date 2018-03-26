На оккупированном Донбассе 30 марта стартует новое перемирие

Трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске об установлении нового перемирия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которое должно заработать с 30 марта.

Об этом сообщается в распространенном 26 марта пресс-релизе ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... вновь подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов 01 мин. (По киевскому времени)", – говорится в заявлении.

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Участники трехсторонней контактной группы отметили положительное влияние перемирия согласно договоренностям от 2 марта 2018 года. Также они отметили важность обеспечения мира и спокойствия для населения в период предстоящих пасхальных праздников.

Кроме того, участники ТГК акцентировали важность соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективного использования дисциплинарных мер в случае его нарушений, недопущения продвижения боевых сил и разведывательных миссий; предотвращения огня.

При этом строго запрещаются стрельба в населенных пунктах и ​​из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и ​​вблизи них, обстрел гражданской инфраструктуры, включая школы, детские садики, больницы и общественные помещения.