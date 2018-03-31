Как 19-летний парень стал командиром подразделения батальона "Донбасс-Украина"

Он рвался воевать еще в самом начале войны. Но тогда ему было всего 17, поэтому подписал контракт как только достиг совершеннолетия. Уже в 19 стал командиром одного из подразделений "Донбасс-Украина". Ему пришлось руководить людьми вдвое старше себя. Его не воспринимали серьезно, но своими действиями юноша заработал авторитет.

Он и не думал быть военным, но с началом российской агрессии не смог сидеть дома. Но тогда ему было всего 17.

"В 17 я еще говорил с одним из преподавателей в вузе, в котором я учился и говорил с ним про "Азов", но тогда мне сказали, что в 17 лет идти нельзя. Нужно достичь 18 лет", – отметил командир подразделения батальона "Донбасс-Украина" "Зуб".

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Как только "Зуб" стал совершеннолетним пошел в военкомат. И уже через год его назначили командиром взвода, потому что уволилась 5-волна мобилизации и людей не хватало.

"Ну, сначала воспринимали не очень, конечно, но все приобретается в обыденных ситуациях, в том, как я принимаю решения, какие действия им нужно сделать, и после того, все начинают понимать – компетентный я или нет", – отметил командир .

Он командует мужчинами нередко старше него вдвое и больше.

"Зуб" вспоминает свой первый бой уже в статусе командира. Было страшно, но он не имел права это показать своим бойцам.

Я наверное все-таки руководствуюсь правилом: "Смотри на меня". То есть, мне тоже страшно, но видишь – я что-то делаю, но я преодолеваю свой страх. Смотри на меня и делай как я,

– отметил командир подразделения батальона "Донбасс-Украина".

И хотя он никогда не думал об армии, сейчас молодой командир планирует идти учиться на офицера и дальше делать все для победы Украины.