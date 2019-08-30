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      Жители трех областей на акции протеста требовали погасить долг за поставленное молоко

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      Более двухсот жителей Полтавщины, Житомирщины и Сумщины, которые работают на предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", провели мирную акцию протеста.

      Производители молока потребовали от компаний "Гадячсыр", "Белогорье молокопродукт" и Лозовский молочный завод погасить долг за поставленную продукцию. По подсчетам производителей, им задолжали более 59 миллионов гривен.

      Мы начали сотрудничать с 2011 года. В целом по всему холдингу мы сдавали до 200 тонн молока. Это за месяц задолженность была. Они нас обещаниями кормили-кормили. Все будет хорошо. Но постоянно накапливалась эта задолженность,
      – рассказал директор ООО "Агрокрай" группы компаний "Укрлендфарминг" Александр Колодяжный.

      "Десять дней назад мы передали свои требования, мы просили погасить наш долг. Мы передали их не только на завод, а также во все властные кабинеты. Но, к сожалению, получили они их только сегодня и начинают разбираться. То есть никто не собирался решать наш вопрос, пока мы не приехали", – отметила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

      Работники молочных предприятий группы компаний "Укрлендфарминг" не первый раз пикетируют завод "Гадячсыр" с требованием вернуть долг. Подобные акции протеста проходили и в прошлом году, но "Гадячсыр" отделался лишь обещаниями вернуть средства.

      В целом, как утверждают протестующие, поставки сырья не оплачиваются уже около трех лет. Из-за накопленного долга под угрозой закрытия оказались 16 предприятий-производителей молока.

      "Мы сейчас находимся на Млыновском комплексе, на одной из наших молочных ферм села Млыны. Буквально еще полгода назад или даже меньше здесь имели поголовье 1200 голов верха. Молочное направление. А сейчас пришлось нам поголовье в какой-то мере, увы, сократить. Сейчас здесь около 600 голов. Это меньше в два раза", – сказал директор предприятия "Рай-Восток" группы компаний "Укрлендфарминг" Юрий Щербак.

      Чтобы повлиять на должника, крестьяне обратились к представителям местной власти, в налоговую и к правоохранителям. Проводить акции протеста под "Гадячсыром" они обещают до полного расчета за поставленную продукцию.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрлендфарминг
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