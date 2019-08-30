Жителі трьох областей на акції протесту вимагали погасити борг за поставлене молоко

Понад двісті мешканців Полтавщини, Житомирщини та Сумщини, які працюють на підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг" провели мирну акцію протесту.

Виробники молока вимагали від компаній "Гадячсир", "Білогір’я молокопродукт" та Лозівський молочний завод погасити борг за поставлену продукцію. За підрахунками виробників, їм завинили понад 59 мільйонів гривень.

Ми почали співпрацювати з 2011 року. Загалом по всьому холдингу ми здавали до 200 тонн молока. Це за місяць заборгованість була. Вони нас обіцянками годували-годували. Все буде добре. Але постійно накопичувалася ця заборгованість,

– розповів директор ТОВ "Агрокрай" групи компаній " Укрлендфармінг" Олександр Колодяжний.

"Десять днів тому ми передали свої вимоги, ми просили погасити наш борг. Ми передали їх не тільки на завод, а також в усі владні кабінети. Але, на жаль, отримали вони їх тільки сьогодні і починають розбиратися. Тобто ніхто не збирався вирішувати наше питання, допоки ми не приїхали", – зазначила операційний директор групи компаній " Укрлендфармінг" Галина Ковток.

Працівники молочних підприємств групи компаній "Укрлендфармінг" не вперше пікетують завод "Гадячсир" з вимогою повернути борг. Подібні акції протесту відбувалися і минулого року, але "Гадячсир" відбувся лише обіцянками повернути кошти.

Загалом, як стверджують протестувальники, поставки сировини не оплачуються вже близько трьох років. Через накопичений борг під загрозою закриття опинилися 16 підприємств-виробників молока.

"Ми зараз знаходимося на Млинівському комплексі, на одній з наших молочних ферм села Млини. Буквально ще півроку назад чи навіть менше тут мали поголів'я 1200 голів верха. Молочний напрямок. А зараз довелось нам поголів'я в якійсь мірі, на жаль, скоротити. Зараз тут близько 600 голів. Це менше в два рази", – сказав директор підприємства "Рай-Схід" групи компаній "Укрлендфармінг" Юрій Щербак.

Аби вплинути на боржника селяни звернулися до представників місцевої влади, податкової та правоохоронців. Проводити акції протесту під "Гадячсиром" вони обіцяють до повного розрахунку за поставлену продукцію.