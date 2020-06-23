На Прикарпатье непогода нанесла значительный ущерб как в регионе, так и в областном центре. Поэтому, в Ивано-Франковске планируют выплатить компенсации людям, у которых будут подтоплены дома.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі програми "Про головне" на 24 каналу, міська влада створила спеціальну комісію, яка займатиметься цим питанням. Тож люди зможуть звернутися за допомогою до міської влади.

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Він розповів, що як і під час сильних паводків у 2008 році, зараз в Івано-Франківську надаватимуть допомогу і мешканцям міста.

І пояснив, що мовиться не тільки про укріплення дамб і необхідних гідроспоруд, але також і допомогу підтопленим будинкам.

Станом на зараз – це майже 200 будинків, які підтоплені в нашій громаді. Але ситуація змінюється,

– зауважив Руслан Марцінків.

Також він зазначив, що міська влада просить президента підтримати край і місто, і виділити кошти на необхідні роботи.

Мер Івано-Франківська розповів, що, за прогнозами гідрометцентру, на цю ніч прогнозують знову сильні опади. І також зауважив, що місто залежне від ситуації в гірській місцевості.

"До гір у нас 35-40 кілометрів. Відповідео, вся вода, яка випадає в горах, йде до Франківська. Франківськ розташований між двома Бистрицями – гірськими річками", – пояснив він.

Наслідки негоди на Прикарпатті

Через негоду в Івано-Франківській області двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти. Внаслідок сильних злив та підтоплення майже два десятки сіл у регіоні є відрізаними від цивілізації.

У Верховинському районі на ділянці дороги Ільці – Буркут були заблоковані 40 автомобілів з туристами. Станом на 23 червня вони проїхали в село Красник.

На автодорозі державного значення в селі Микуличин був заблокований рух, проте пізніше його вдалося відновити.

Проїзд по трасі Криворівня – Чернівці повністю заблокований.

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