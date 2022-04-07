Уважаемые жители Энергодара! Пожалуйста, проявите немного терпения.

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Совсем скоро наш славный город будет освобожден от оккупантов. Энергодар – это Украина. Повторяйте это постоянно, сплачивайтесь и объединяйтесь, ведь украинцы – самая сильная нация в мире.

Враг пытается получить вашу привязанность через сплошную ложь и пустые обещания. Однако что они могут предложить? В своих переговорах с родственниками, которые перехватывают СБУ, российские солдаты удивляются благосостоянию украинцев. Они с изумлением отмечают, что России еще далеко до нашего уровня жизни. Видимо, поэтому решисты кровожадно уничтожают город, они хотят таким образом чувствовать себя как дома?

Вам следует понять, если Энергодар войдет в состав РФ, технологии ЗАЭС будут похищены, персонал уволен, а на этой территории они сделают очередную военную базу с ядерными ракетами. Всех украинцев будут проверять на проукраинские настроения, они не смогут выехать за пределы недогосударства, которое закрыл железным занавесом весь цивилизованный мир. Именно поэтому "русский мир" пытается перекрыть украинские каналы информации, скрывая от вас правдивую информацию.

Рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей в городах и селах. Они не могли себе представить, что тысячи стариков и юных, женщин и детей не имеют страха перед ними. Мы готовы голыми руками защищать свою землю.

Россия – это страна порабощенных людей, которые привыкли молчать и терпеть, страна, привыкшая нападать на более слабых, чтобы поднять свою самооценку. Страна, которая только из-за войны может показать свое так называемое "могущество".

Сейчас, как никогда, вы должны проявить мужество и ни в коем случае не падать духом.

Доверяйте ВСУ – наши воины каждый день рискуют собственной жизнью, спасают все для того, чтобы наша победа наступила как можно скорее. Мы боремся за людей, за наших детей, за каждый сантиметр нашей земли. Мы отомстим за каждую потерянную детскую душу, каждого военного, за каждую пролитую слезинку матерей, детей, женщин, разрушенное здание или разрушенный город.

Энергодар непременно освободят и все отстроят! Мы не дадим им ходить по нашей родной земле и превратить ее в подобие российской Сибири. Вместе мы сильны, а победа будет за нами. Слава Украине!