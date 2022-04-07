Шановні мешканці Енергодару! Будь-ласка, проявіть трішки терпіння.

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Зовсім скоро наше славне місто буде звільнене від окупантів. Енергодар – це Україна. Повторюйте це постійно, гуртуйтесь та об’єднуйтесь, адже українці – найсильніша нація у світі.

Ворог намагається здобути вашу прихильність через суцільну брехню та порожні обіцянки. Однак що вони можуть запропонувати натомість? У своїх переговорах з родичами, які перехоплюють СБУ, російські солдати дивуються добробуту українців. Вони з подивом відзначають, що Росії ще далеко до нашого рівня життя. Мабуть, саме тому рашисти кровожерливо знищують місто, вони хочуть таким чином почувати себе як вдома?

Вам слід зрозуміти, якщо Енергодар увійде в склад РФ, то технології ЗАЕС будуть викрадені, персонал звільнений, а на цій території вони зроблять чергову військову базу з ядерними ракетами. Всіх українців перевірятимуть на проукраїнські настрої, вони не зможуть виїхати за межі недодержави, яку закрив залізною завісою весь цивілізований світ. Саме тому "руській мір" намагається перекрити українські канали інформації, тим самим приховуючи від вас правдиву інформацію.

Раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей у містах та селах. Вони не могли собі уявити, що тисячі старих та малих, жінок та дітей не мають страху перед ними. Ми готові голими руками голові обороняти свою землю.

Натомість Росія – це країна поневолених людей, які звикли мовчати та терпіти, країна яка звикла нападати на слабших, щоб підняти свою самооцінку. Країна, яка лише через війну може показати свою так звану "могутність".

Зараз, як ніколи, ви повинні проявити мужність та в жодному разі не падати духом.

Довіряйте ЗСУ – наші воїни щодня ризикують власним життям, рятують все для того, аби наша перемога настала якомога скоріше. Ми боремось за людей, за наших дітей, за кожний сантиметр нашої землі. Ми помстимося за кожну загублену дитячу душу, кожного військового, за кожну пролиту сльозинку матерів, дітей, жінок, зруйновану будівлю чи зруйноване місто.

Енергодар неодмінно звільнять і все відбудують! Ми не дамо їм ходити по нашій рідній землі та перетворити її на подобу російського Сибіру. Разом ми сильні, а перемога буде за нами. Слава Україні!