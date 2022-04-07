Пресслужба Енергоатому повідомила, що там обрали так званим головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика. Далі він начебто "звільнив" Дмитра Орлова – законно обраного чинного мера міста – і керівників та членів виконавчих органів міської влади.

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Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити. Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати,

– мовиться у повідомленні.

В Енергоатомі зауважили, що "діяння" Шевчика мають єдиний корисний сенс – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Українське правосуддя не зволікатиме.

Також пресслужба Енергоатому зауважила, що результатів так званого "конкурсного відбору нових керівників" чекають з нетерпінням. Бажано вказувати відразу прізвища, паспортні дані й адреси фактичного проживання. Це полегшить роботу суддів та й просто небайдужих містян.

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