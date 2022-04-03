Відповідну інформацію президент оприлюднив під час вечірнього звернення 2 квітня. Тобто після 38 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Зеленський подякував жителям Енергодара
Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста, для захисту нашої держави,
– написав Зеленський.
Президент України пригадав, що у відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей, які на своїй землі, у своєму праві.
"За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", – запевнив президент.
Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав, що вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах, хто не боїться й виходить, хто боїться й виходить, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
Коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога,
– пообіцяв президент.
Нічне звернення Зеленського за 2 квітня – дивіться відео