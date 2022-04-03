Соответствующую информацию президент обнародовал в ходе вечернего обращения 2 апреля. То есть, после 38 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Обычные трусы, которые стреляют и боятся – Ермак об оккупантах в Энергодаре

Зеленский поблагодарил жителей Энергодара

Хочу отдельно поблагодарить жителей нашего Энергодара. Тем смелым украинцам и украинкам, которые вышли на митинг для защиты своего города, для защиты нашего государства,

– написал Зеленский.

Президент Украины вспомнил, что в ответ оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей, находящихся на своей земле, в своем праве.

"За каждого раненого будет ответ. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием", – заверил президент.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сказал, что благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах, кто не боится и выходит, кто боится и выходит, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу оккупанты могут закрепиться.

Когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют – тем сложнее оккупантам уничтожить нас, уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа,

– пообещал президент.