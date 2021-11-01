Так, страна с 1 ноября разрешила вакцинированным гражданам свободно въезжать и уезжать за границу. В МИД Австралии отметили, что такое право получили около 47 тысяч человек.

Ранее Сидней отменяет карантин для вакцинированных

Ранее в Сиднее вакцинированным людям разрешили посещать бары и спортзалы. Ослабление внедряют, поскольку в стране значительно выросли темпы вакцинации. Отмечают, что 70% взрослого населения вакцинированы.

Какие ограничения действовали в Австралии

Ограничения из-за коронавируса действовали 18 месяцев. Согласно им австралийцы, находящиеся за границей, за редким исключением не имели возможности вернуться на родину или уехать за границу.

К слову, в международный аэропорт Австралии впервые за 590 дней прибыл рейс из США.

Обратите внимание! С начала пандемии в Австралии зафиксировали 172 030 случаев коронавируса. Более 142 тысяч человек уже поправились, но 1743 – умерли.