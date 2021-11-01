Так, країна з 1 листопада дозволила вакцинованим громадянам вільно в'їжджати та виїжджати за кордон. У МЗС Австралії зазначили, що таке право отримали близько 47 тисяч людей.

Раніше Сідней скасовує карантин для вакцинованих

Раніше у Сіднеї вакцинованим дозволили людям зі щепленням відвідувати бари та спортзали. Послаблення впроваджують, оскільки у країні значно виросли темпи вакцинації. Зазначають, що 70% дорослого населення – вакциновані.

Які обмеження діяли в Австралії

Обмеження через коронавірус діяли 18 місяців. Відповідно до них австралійці, які перебувають за кордоном, за рідкісним винятком не мали можливості повернутися на батьківщину або виїхати за кордон.

До слова, в міжнародний аеропорт Австралії вперше за 590 днів прибув рейс з США.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Австралії зафіксували 172 030 випадків коронавірусу. Понад 142 тисячі осіб вже одужали, але 1743 – померли.