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Жителям Швеции разошлют брошюры "Если придет кризис или война"

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В Швеции, впервые со времен Второй мировой, решили научить население выживать в условиях вероятного наступления. Для жителей Швеции выпустили специальные брошюры под названием "Если придет кризис или война".

Тяжелая техника, военные самолеты и бомбоубежища – буклеты с такими иллюстрациями уже в ближайшее время получат почти 5 миллионов семей в Швеции.

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На 20 страницах брошюры подробно описано, что делать в случае терактов или войны. А именно – как обеспечить себя едой, водой и теплом; что означают различные типы сирен и как способствовать "тотальной обороне" страны. Разослать людям такие инструкции поручило правительство.

Хотя Швеция является более безопасной, чем много других стран, угрозы все же существуют. И важно о них знать, чтобы иметь возможность подготовиться. Сейчас существует определенный дефицит таких знаний среди населения, и мы хотим заполнить этот пробел,
– ответил гендиректор агентства по чрезвычайным ситуациям Дэн Элиассон.

Брошури в Швеції

Гендиректор агентства по чрезвычайным ситуациям Элиассон рассказал о брошюре

Разработчики брошюры отметили, что цель проекта – подготовить население Швеции к любым угрозам. Среди них: и теракты, и экстремальные погодные условия, и кибератаки, и кризисы, которые могут возникнуть в результате полномасштабной войны в других странах Европы.

В случае военных действий, даже если они будут происходить не на нашей территории, пострадает импорт товаров, прежде всего продуктов питания,
– сказала руководитель проекта Кристина Андерсон.

Активизироваться шведское правительство вынудила угроза со стороны России. Речь идет о постоянных обстрелах на Донбассе, аннексии Крыма и маневрах российских истребителей и субмарин вблизи границы Швеции.

Ситуация безопасности в Европе за последние годы ухудшилась. Россия наращивает свои военные мощности и будет делать это впредь,
– заявил глава Шведской оборонной комиссии Бьерн фон Сюдов.

Учитывая это, в последние годы Швеция увеличила свои военные расходы. Кроме того, эта страна, вместе с Финляндией, активизировала сотрудничество с НАТО.

Теги: война Швеция
Источник: 24 Канал
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