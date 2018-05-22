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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Жителям Швеції розішлють брошури "Якщо прийде криза або війна"

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У Швеції, вперше з часів Другої світової, вирішили навчити населення виживати в умовах ймовірного наступу. Для жителів Швеції випустили спеціальні брошури під назвою "Якщо прийде криза або війна".

Важка техніка, військові літаки та бомбосховища – буклети з такими ілюстраціями вже найближчим часом отримають майже 5 мільйонів сімей у Швеції.

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На 20 сторінках брошури детально описано, що робити у випадку терактів чи війни. А саме – як забезпечити себе їжею, водою і теплом; що означають різні типи сирен і як сприяти "тотальній обороні" країни. Розіслати людям такі інструкції доручив уряд.

Хоча Швеція є безпечнішою, ніж багато інших країн, загрози все ж існують. І важливо про них знати, аби мати змогу підготуватися. Зараз існує певний дефіцит таких знань серед населення, і ми хочемо заповнити цю прогалину,
– відповів гендиректор агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліассон.

Брошури в Швеції
Гендиректор агентства з надзвичайних ситуацій Еліассон розповів про брошури

Розробники брошури зазначили, що мета проекту – підготувати населення Швеції до будь-яких загроз. Серед них: і теракти, і екстремальні погодні умови, і кібератаки, і кризи, що можуть виникнути внаслідок повномасштабної війни в інших країнах Європи.

У випадку військових дій, навіть якщо вони будуть відбуватися не на нашій території, постраждає імпорт товарів, насамперед, продуктів харчування,
– сказала керівниця проекту Крістіна Андерсон.

Активізуватися шведський уряд змусила загроза з боку Росії. Йдеться про постійні обстріли на Донбасі, анексію Криму та маневри російських винищувачів та субмарин поблизу кордону Швеції.

Безпекова ситуація в Європі за останні роки погіршилася. Росія нарощує свої військові потужності і робитиме це надалі,
– заявив голова Шведської оборонної комісії Бйорн фон Сюдов.

З огляду на це, в останні роки Швеція збільшила свої військові витрати. Крім того, ця країна, разом з Фінляндією, активізувала співпрацю з НАТО.

Теги: Швеція війна
Джерело: 24 Канал
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