Жительнице Летичева, что в Хмельницкой области, может грозить лишение свободы до 3 лет. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Хмельницкой области, информирует 24 Канал.

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Женщина сожгла украинский флаг

Во время мониторинга соцсетей, работники управления криминального анализа ГУНП в Хмельницкой области нашли видео с камер наблюдения. На нем женщина сжигала государственный флаг Украины.

Впоследствии следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство. В ходе расследования удалось установить, что злоумышленницей является 29-летняя жительница Летичева – поселка в Хмельницкой области.

Согласно ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за надругательство над государственными символами, женщине грозит серьезное наказание.

В зависимости от решения суда, с жительницы Хмельницкой области могут взыскать штраф на сумму от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Или же женщине грозит пробационный надзор сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.