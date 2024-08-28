Мешканці Летичева, що на Хмельниччині, може загрожувати позбавлення волі до 3 років. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Хмельниччини, інформує 24 Канал.

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Жінка спалила український прапор

Під час моніторингу соцмереж, працівники управління кримінального аналізу ГУНП в Хмельницькій області знайшли відео з камер спостереження. На ньому жінка спалювала державний прапор України.

Згодом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. У ході розслідування вдалося встановити, що зловмисницею є 29-річна мешканка Летичева – селища у Хмельницькій області.

Згідно з ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за наругу над державними символами, жінці загрожує серйозне покарання.

Залежно від рішення суду, з мешканки Хмельниччини можуть стягнути штраф на суму від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або ж жінці загрожуватиме пробаційний нагляд терміном до трьох років чи позбавлення волі на той самий термін.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.