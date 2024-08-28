Так, 14 серпня на парковці гіпермаркету "Епіцентр" в Дарницькому районі Києва ветеран Павло Якімчук помітив, як автівку без необхідної наліпки припаркували на місці для осіб з інвалідністю. Тоді військовий підійшов до водія і зробив зауваження. У відповідь пасажирка автівки розпочала конфлікт, у ході якого назвала ветерана "конченим інвалідом".

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Поплатилася посадою

Як виявилося, тією пасажиркою була працівниця Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині – Орєхова Олена Петрівна. За кермом автіки перебував чоловік інспекторки.

Повідомлення про цей випадок активно поширювали у мережі. У ГУНП Київської області відреагували і призначили службове розслідування.

За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. Також були зібрані усі необхідні матеріали та направлені до Управління патрульної поліції ДПП НПУ міста Києва для притягнення до адміністративної відповідальності водія за паркування у неналежному місці.

До слова, Вадим Шевеленко, який облаяв ветерана та лікаря ветеринарної клініки Олексія Притулу в Одесі, пояснив свою поведінку й удруге попросив вибачення.