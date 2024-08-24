Це сталося 24 серпня, у День Незалежності України. Військовий згадав про цю історію, щоб наголосити на щоденній боротьбі громадян з ворогом.

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Попри те, що Олександр втратив ноги, він здобув внутрішню та безмежну незалежність. Заради цього відчуття самостійності чоловік і пішов на фронт.

Часу думати не було, лише бажання, що залишилося незмінним – вибороти повноцінну свободу України та її громадян. Коли кожен відчує в собі силу та бажання ставати незалежним, це обернеться для нас могутністю, що дозволить покласти край поневірянням і мисленню "молодшої сестри"!

– поділився Терен.

За словами військового, українці мають боронити свою країну ментально, поки бійці це роблять фізично. Водночас громадянам варто взяти на себе відповідальність як тих, хто бажає жити в щасливій країні.

Ні! Поступкам. Ні! Російській! Відчуйте цю незалежність, боріться за неї й тоді нас всіх чекає вільна, сильна, єдина Соборна Україна! З днем Незалежності!

– наголосив Олександр.

Нагадаємо, зірковий бомонд привітав українців з Днем Незалежності. Знаменитості висловили свою любов до Батьківщини та розчулили виконанням гімну й пісень.