Вона зазначила, що українці мають вірити в перемогу своєї країни у війні. Аліна вважає, що громадяни повинні сподіватися на краще та працювати на благо Батьківщини.

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Я відмовляюся вірити в те, що війна не закінчиться на період мого життя. Я абсолютно впевнена і чітко вірю, і кожен українець має в це вірити. Велика проблема, що ми вже частково перестали в це вірити, що перемога ось-ось і буде. Ми точно переможемо. Невідомо коли, але в це вірити треба,

– наголосила блогерка.

За словами Шаманської, вона готова долучитися до лав військової армії. Втім, єдине, що може зупинити блогерку – її син та життя на дві країни.

Чи готова я? Ну звісно, якщо доведеться і якщо я буду на той момент жити в Україні. Тут дуже така двояка історія. Якби в мене не було сина, я б абсолютно точно ні ногою з України, нікуди б не пішла, залишилась би жити тут. Я готова працювати у пресслужбі ЗСУ, те, що я вмію гарно робити. Я готова робити на благо нашої країни, у військовій сфері теж,

– заявила інфлюєнсерка.

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Нагадаємо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час військової служби на Херсонщині привітав українців з Днем Незалежності. Він записав відео, де насамперед побажав громадянам здоров'я та подякував бійцям, які захищають кордони країни.