Скандал стався 14 серпня у Дарницькому районі столиці. Відомо, що ветеран Павло Якімчук зробив зауваження щодо паркування, однак у відповідь почув образи.

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Поліцейську, яка обізвала ветерана, очікує службове розслідування

Ветеран Павло Якімчук зробив зауваження водію автомобіля, який припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, однак не мав відповідної наліпки на лобовому склі.

Пане водій, добрий день. Може, вам значок подарувати? Ви припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю,

– сказав ветеран.

Однак у відповідь він почув образливі слова. Так, пасажирка, яка була у формі поліцейської, обізвала ветерана "кон**ним інвалідом", а також використовувала нецензурні слова. Ба більше, жінка стверджувала, що буцімто "з передка поприїжджали й думають, що їм усе можна".

Військовий розповів про цю ситуацію в мережі. Наразі ГУНП в Київській області ініціювало службове розслідування. Відомо, що правоохоронниця працює в поліції Вишгорода.

Під час службового розслідування буде з'ясовано всі обставини події та надана правова оцінка щодо правомірності дій поліцейської,

– наголосили у поліції.