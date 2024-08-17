Скандал произошел 14 августа в Дарницком районе столицы. Известно, что ветеран Павел Якимчук сделал замечание относительно парковки, однако в ответ услышал оскорбления.

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Полицейскую, которая обозвала ветерана, ожидает служебное расследование

Ветеран Павел Якимчук сделал замечание водителю автомобиля, который припарковался на месте для лиц с инвалидностью, однако не имел соответствующей наклейки на лобовом стекле.

Господин водитель, добрый день. Может, вам значок подарить? Вы припарковались на месте для лиц с инвалидностью,

– сказал ветеран.

Однако в ответ он услышал оскорбительные слова. Так, пассажирка, которая была в форме полицейской, обозвала ветерана "кон**ным инвалидом", а также использовала нецензурные слова. Более того, женщина утверждала, что якобы "с передка поприезжали и думают, что им все можно".

Военный рассказал об этой ситуации в сети. Сейчас ГУНП в Киевской области инициировало служебное расследование. Известно, что правоохранительница работает в полиции Вышгорода.

Во время служебного расследования будут выяснены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка относительно правомерности действий полицейской,

– отметили в полиции.