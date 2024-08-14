На видео, что опубликовали телеграм-каналы, слышен русскоязычный хит Монатика "Мокрая девочка". Место событий – село Холодная Балка Одесской области.

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Вечеринка на мемориале в Холодной Балке

Как отмечают паблики, герои вечеринки сами выложили в сеть развлечения у мемориала. На одном из кадров видно прохожих, идущих мимо, а на другом – молодого парня с голым торсом, которого обливают шампанским.

Молодые люди устроили развлечения возле мемориала погибшим воинам: смотрите видео телеграм-каналов

Главное управление полиции Одесской области констатировало 13 августа, что о событии, которое произошло в Холодной Балке, правоохранители узнали из видео, обнаруженного во время мониторинга.

Злоумышленники сняли и выставили в интернет видео, как распивают алкоголь, обливаются им и танцуют под песни на русском языке возле мемориала в честь защитников Украины.

Правоохранители отметили, что зарегистрировали обнаруженную информацию и сейчас устанавливают участников и очевидцев происшествия.

Обратите внимание! Полиция обещает, что после выяснения всех обстоятельств происшествия поступку группы молодых людей предоставят правовую квалификацию.

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Ранее полиция Ивано-Франковской области сообщала, что в одном из ресторанов Тысменицы местный житель устроил конфликт и угрожал гранатой. Нарушителя вскоре задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.