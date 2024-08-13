Полицейский находился в наряде, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру. Он погиб в возрасте 36 лет.

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Как проходило прощание с Максимом Кислюком

В Донецкой области в последний путь провели полицейского Максима Кислюка, который погиб 9 августа во время удара России по Константиновке. В момент удара милиционер находился в наряде.

К сожалению, ранения, которые он получил не были совместимы с жизнью. На момент смерти ему было всего 36 лет.

Донецкая область попрощалась с Максимом Кислюком / Фото Нацполиции

В Нацполиции рассказали, что с Максимом Кислюком попрощались 13 августа на малой родине. Защите правопорядка мужчина отдал 15 лет своей жизни. Проститься с полицейским пришли родные, друзья и коллеги.

Лейтенант полиции служил добросовестно и преданно до последнего дня своей жизни. Максим запомнится жизнерадостным и всегда готовым прийти на помощь людям,

– вспоминают о Максиме его сослуживцы.

У Максима Кислюка остались родители, жена и дети.