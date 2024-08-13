Поліцейський перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру. Він загинув у віці 36 років.

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Як проходило прощання із Максимом Кислюком

На Донеччині в останню путь провели поліцейського Максима Кислюка, який загинув 9 серпня під час удару Росії по Костянтинівці. В момент удару правоохоронець перебував у наряді.

На жаль, поранення, які він отримав не були сумісні із життям. На момент смерті йому було всього 36 років.

Донеччина попрощалася із Максимом Кислюком / Фото Нацполіції

В Нацполіції розповіли, що з Максимом Кислюком попрощалися 13 серпня на малій батьківщині. Захисту правопорядку чоловік віддав 15 років свого життя. Попрощатися із поліцейським прийшли рідні, друзі та колеги.

Лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям,

– згадують про Максима його товариші по службі.

У Максима Кислюка залишилися батьки, дружина та діти.