Жительницу Северодонецка приговорили к 3 годам тюрьмы за сообщения в соцсетях

Жительницу Северодонецка на Луганщине приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года за сообщения в соцсетях с призывом признать так называемую "ЛНР" и присоединить часть Украины к России.

Об этом сообщает прокуратура области. Читайте также: Кто был всем, становится ничем: о горькой судьбе героев "Новороссии" Отмечается, что женщина была активным участником антиукраинских и сепаратистских сообществ в социальной сети "Вконтакте". Она заключила с прокурором соглашение о признании виновности. "Полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников", – говорится в сообщении. Приговор суда означает, что жительница Северодонецка освобождается от отбытия наказания в тюрьме, если в течение испытательного срок вновь не совершит преступление.