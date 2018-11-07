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      Жительницу Северодонецка приговорили к 3 годам тюрьмы за сообщения в соцсетях

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      Сепаратизм
      Сепаратизм / apostrophe.ua

      Жительницу Северодонецка на Луганщине приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в 2 года за сообщения в соцсетях с призывом признать так называемую "ЛНР" и присоединить часть Украины к России.

      Об этом сообщает прокуратура области.

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      Отмечается, что женщина была активным участником антиукраинских и сепаратистских сообществ в социальной сети "Вконтакте".

      Она заключила с прокурором соглашение о признании виновности.

      "Полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников", – говорится в сообщении.

      Приговор суда означает, что жительница Северодонецка освобождается от отбытия наказания в тюрьме, если в течение испытательного срок вновь не совершит преступление.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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