Жительку Сєвєродонецька засудили до 3 років тюрми за дописи у соцмережах
Мешканку Сєвєродонецька на Луганщині засудили до 3 років в’язниці з випробувальним терміном у 2 роки за дописи у соцмережах із закликом визнати так звану "ЛНР" та приєднати частину України до Росії.
Про це повідомляє прокуратура області.
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Зазначається, що жінка була активним учасником антиукраїнських та сепаратиських спільнот у соціальній мережі "Вконтакте".
Вона уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.
"Повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників", – йдеться у повідомленні.
Вирок суду означає, що мешканка Сєвєродонецька звільняється від відбуття покарання у в’язниці, якщо протягом випробувального термін знову не вчинить злочин.