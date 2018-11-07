Жительку Сєвєродонецька засудили до 3 років тюрми за дописи у соцмережах

Мешканку Сєвєродонецька на Луганщині засудили до 3 років в’язниці з випробувальним терміном у 2 роки за дописи у соцмережах із закликом визнати так звану "ЛНР" та приєднати частину України до Росії.

Про це повідомляє прокуратура області. Читайте також: Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії" Зазначається, що жінка була активним учасником антиукраїнських та сепаратиських спільнот у соціальній мережі "Вконтакте". Вона уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. "Повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників", – йдеться у повідомленні. Вирок суду означає, що мешканка Сєвєродонецька звільняється від відбуття покарання у в’язниці, якщо протягом випробувального термін знову не вчинить злочин.