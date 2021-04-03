Жизнь и чудеса святых: в религиозных текстах описаны изменения климата на Земле
Мировые ученые сделали вывод, что религиозные описания жизни и чудес святых могут содержать правдивую информацию о климатических изменениях на Земле. Речь идет о периоде VI века нашей эры.
Источник:Climatic Change
В процессе исследования ученые изучали сталагмит из пещеры Ренелла в Северной Тоскане, а также анализировали тексты жизни италийских святых во времена первого тысячелетия нашей эры.
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Какие ученые участвовали в исследованиях
- Пизанского университета (Италия);
- Варшавского университета (Польша);
- Корнеллского университета (США);
- Мельбурнского университета (Австралия);
- Института истории Макса Планка (Германия).
Результаты исследования
- В историях о жизни и чудесах святых довольно правдиво описали изменения климата, которые переживала Римская империя.
- В частности, в VI веке Северная и центральная часть Италии страдала от ливней.
- Причиной стала фаза так называемого Североатлантического колебания – в этот период происходило существенное понижение атмосферного давления. Именно поэтому над частью Римской империи преобладал влажный воздух из Северной Атлантики.
- В трудах итальянских писателей часто описывают этот период. В частности, в "диалогах о чудесах итальянских отцов" зафиксированы истории, как святые постоянно останавливают сильные дожди, штормы и наводнения.
- В то же время в другие века похожих упоминаний о деяниях святых не обнаружили.
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