Мировые ученые сделали вывод, что религиозные описания жизни и чудес святых могут содержать правдивую информацию о климатических изменениях на Земле. Речь идет о периоде VI века нашей эры.

В процессе исследования ученые изучали сталагмит из пещеры Ренелла в Северной Тоскане, а также анализировали тексты жизни италийских святых во времена первого тысячелетия нашей эры.

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Какие ученые участвовали в исследованиях

Пизанского университета (Италия);

Варшавского университета (Польша);

Корнеллского университета (США);

Мельбурнского университета (Австралия);

Института истории Макса Планка (Германия).

Результаты исследования

В историях о жизни и чудесах святых довольно правдиво описали изменения климата, которые переживала Римская империя.

В частности, в VI веке Северная и центральная часть Италии страдала от ливней.

Причиной стала фаза так называемого Североатлантического колебания – в этот период происходило существенное понижение атмосферного давления. Именно поэтому над частью Римской империи преобладал влажный воздух из Северной Атлантики.

В трудах итальянских писателей часто описывают этот период. В частности, в "диалогах о чудесах итальянских отцов" зафиксированы истории, как святые постоянно останавливают сильные дожди, штормы и наводнения.

В то же время в другие века похожих упоминаний о деяниях святых не обнаружили.

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