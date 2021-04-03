Світові вчені зробили висновок, що релігійні описи житія і чудес святих можуть містити правдиву інформацію про кліматичні зміни на Землі. Мовиться про період VI столітті нашої ери.

У процесі дослідження вчені вивчали сталагміт з печери Ренелла у Північній Тоскані, а також аналізували тексти житія італійських святих у часи першого тисячоліття нашої ери. Актуально У Японії використовуватимуть екологічний бетон для зменшення вуглецевого сліду Які вчені брали участь у дослідженнях Пізанського університету (Італія);

Варшавського університету (Польща);

Корнеллського університету (США);

Мельбурнського університету (Австралія);

Інституту історії Макса Планка (Німеччина). Результати дослідження В історіях про житіє та чудеса святих досить правдиво описали зміни клімату, які переживала Римська імперія.

Зокрема, у VI столітті північна та центральна частина Італії потерпала від злив.

Причиною стала фаза так званого Північноатлантичного коливання – у цей період відбувалося суттєве зниженення атмосферного тиску. Саме тому над частиною Римської імперії переважало вологе повітря з Північної Атлантики.

У працях італійських письменників часто описують цей період. Зокрема, у "Діалогах про чудеса італійських отців" зафіксовані історії, як святі повсякчас зупиняють сильні дощі, шторми та повені.

Водночас в інші століття схожих згадок про діяння святих не виявили. Зауважте! У квітні 2021 року вчені зробили дуже невтішний прогноз. Вже до 2100 року людство може отримати літо тривалістю 6 місяців.