Информация об опасности авиаудара появилась примерно в 23:05.

К теме Не защитит на все 100%: разведка США попыталась объяснить, что Украине не нужно закрытое небо

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Резников рассказал, как Украина побеждает: смотрите видео