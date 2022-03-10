Информация об опасности авиаудара появилась примерно в 23:05.
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Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.
Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
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