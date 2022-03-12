На 17 день войны в Украине открывают новые гуманитарные коридоры, которыми планируют доставить помощь и вывезти население из опасных мест. Подробно о "зеленых коридорах" на 12 марта рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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На Житомир открывают гуманитарные коридоры
Одним из направлений, по которому организуют гуманитарный коридор, является Киевская область – Житомир. Люди смогут эвакуироваться по следующим маршрутам:
- Из Андреевки Киевской области в Житомир: Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.
- Из Макарова Киевской области в Житомир: Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.
- Из Бородянки Киевской области в Житомир: Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Для эвакуации людей направят автобусы из Белой Церкви.
Ирина Верещук о гуманитарных коридорах: смотрите видео