На 17-й день війни в Україні відкривають нові гуманітарні коридори, якими планують доставити допомогу та вивезти населення з небезпечних місць. Детально про "зелені коридори" на 12 березня розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше Відкривають гуманітарний коридор із Запоріжжя до Маріуполя

На Житомир відкривають гуманітарні коридори

Одним із напрямків, за яким організовують гуманітарний коридор, є Київщина – Житомир. Люди зможуть евакуюватися за такими маршрутами:

З Андріївки Київської області в Житомир: Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир.

Київської області в Житомир: Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир. З Макарова Київської області в Житомир: Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир.

Київської області в Житомир: Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глубочиця – Житомир. З Бородянки Київської області в Житомир: Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

Для евакуації людей направлять автобуси з міста Біла Церква.

Ірина Верещук про гуманітарні коридори: дивіться відео