Враг продолжает цинично обстреливать гражданские объекты и мирных жителей. Под удар россиян попал и Житомир.

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Вражеские обстрелы Житомира и их последствия

Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали укрыться в укрытии. Через пол часа в Житомире прогремел мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.

Позже выяснилось, что россияне открыли огонь из ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома, пострадал также роддом.

Известно о 2 погибших в результате вражеского нападения, еще 16 человек получили ранения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала в сети фото последствий обстрелов.

Житомир после атаки врага: Фото ГСЧС

Последствия обстрела россиянами Житомира: смотрите видео

Враг атаковал Житомир: смотрите видео

Россияне готовят по жилым домам: смотрите видео

Спасатели борются с последствиями обстрела: смотрите видео

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