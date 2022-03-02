Враг продолжает цинично обстреливать гражданские объекты и мирных жителей. Под удар россиян попал и Житомир.
Читайте также Выбитые окна и двери: как выглядит разбитая больница в Житомире
Вражеские обстрелы Житомира и их последствия
Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали укрыться в укрытии. Через пол часа в Житомире прогремел мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.
Позже выяснилось, что россияне открыли огонь из ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома, пострадал также роддом.
Известно о 2 погибших в результате вражеского нападения, еще 16 человек получили ранения.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала в сети фото последствий обстрелов.
Житомир после атаки врага: Фото ГСЧС
Последствия обстрела россиянами Житомира: смотрите видео
Враг атаковал Житомир: смотрите видео
Россияне готовят по жилым домам: смотрите видео
Спасатели борются с последствиями обстрела: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!