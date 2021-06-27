Правоохранители зафиксировали получение второй части взятки – 175 тысяч гривен. В марте директор получил первую часть суммы.

К теме Искренне раскаялась: во Львове чиновницу Госпродпотребслужбы за взяточничество только оштрафовали

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения

Сейчас решают вопрос о задержании руководителя предприятия и сообщении ему о подозрении. Речь идет о требовании и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

В соцсетях говорят, что речь идет о директоре строительства "Житомирводоканала"

Отметим, что в телеграме Житомира сообщили, что фигурантом дела является директор по строительству "Житомирводоканала" Александр Гаврилов.

Во Львове задержали чиновника налоговой службы

21 июня во Львове задержали начальника отдела Львовского областного управления Государственной налоговой службы. Чиновник требовал у бизнесменов ежемесячные выплаты. Мужчину поймали с поличным – во время получения средств.