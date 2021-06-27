Правоохоронці зафіксували отримання другої частини хабара – 175 тисяч гривень. У березні директор отримав першу частину суми.

До теми Щиро розкаялась: у Львові посадовицю Держпродспоживслужби за хабарництво лише оштрафували

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення

Наразі вирішують питання про затримання керівника підприємства та повідомлення йому про підозру. Мовиться про вимогу та отримання посадовою особою неправомірної вигоди.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У соцмережах кажуть, що мовиться про директора з будівництва "Житомирводоканалу"

ззаначимо, що у Телеграмі Житомира повідомили, що фігурантом справи є директор з будівництва "Житомирводоканалу" Олександр Гаврилов.

У Львові затримали високопосадовця податкової служби

21 червня у Львові затримали начальника відділу Львівського обласного управління Державної податкової служби. Посадовець вимагав у бізнесменів щомісячні виплати. Чоловіка впіймали на гарячому – під час отримання коштів.