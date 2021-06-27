Правоохоронці зафіксували отримання другої частини хабара – 175 тисяч гривень. У березні директор отримав першу частину суми.
До теми Щиро розкаялась: у Львові посадовицю Держпродспоживслужби за хабарництво лише оштрафували
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення
Наразі вирішують питання про затримання керівника підприємства та повідомлення йому про підозру. Мовиться про вимогу та отримання посадовою особою неправомірної вигоди.
У соцмережах кажуть, що мовиться про директора з будівництва "Житомирводоканалу"
ззаначимо, що у Телеграмі Житомира повідомили, що фігурантом справи є директор з будівництва "Житомирводоканалу" Олександр Гаврилов.
У Львові затримали високопосадовця податкової служби
21 червня у Львові затримали начальника відділу Львівського обласного управління Державної податкової служби. Посадовець вимагав у бізнесменів щомісячні виплати. Чоловіка впіймали на гарячому – під час отримання коштів.