Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. На майдане восстанавливали асфальтовое покрытие.

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Пострадавших в результате инцидента нет

Грузовик был полностью загружен строительными материалами. Поэтому он просто провалился в пустое техническое подвальное помещение. К счастью, в результате такого опасного происшествия пострадавших нет.

На то, чтобы вытащить грузовик из-под земли, потратили 3 часа. Для этого понадобился строительный кран, который и поднял транспортное средство на поверхность.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Житомир.Info:

Смотрите видео, как спасали грузовик/ Видео "Водители Украины" и Житомир.Info

На трассе Киев – Чоп произошла авария с грузовиком

Отметим, что 18 июня ДТП с участием автоцистерны произошло на трассе Киев – Чоп. Не разминулись ВАЗ, Infiniti и грузовик между селом Кизлов и городом Буск, что на Львовщине. В результате аварии автоцистерна, груженная битумом, перевернулась на бок. К счастью, жертв в ДТП нет, однако водители ВАЗ и грузовика получили травмы.