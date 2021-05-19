После того, как мужчина разрезал колбасу – внутри можно было увидеть соответствующие остатки. По словам Гаврилова, ее произвели на фирме "Гармаш".

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Олег Гаврилов отметил, что сначала в колбасе ничего не заметили, крысиные остатки обнаружили только после прихода домой и были шокированы.

Мужчина рассказал, что он военный, однако с такой ситуацией столкнулся впервые. В то же время он отметил, что за соответствующий продукт должны понести ответственность.



Крысиные остатки в колбасе / Фото Олега Гаврилова

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу. Колбаса фирмы "Гармаш", купили в магазине", – говорится в заметке Олега Гаврилова.

В колбасе обнаружили останки крысы: смотрите видео Олега Гаврилова