Инцидент произошел днем 29 июля. В настоящее время продолжается выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего.

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В Житомире мужчина пытался напасть на военного

Как стало известно, на улице Небесной Сотни неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и угрожает окружающим ножом. На место происшествия оперативно прибыли нацгвардейцы.

Однако мужчина не отреагировал на требование правоохранителей бросить нож. Он попытался напасть на военнослужащего. После упреждающих выстрелов нацгвардеец был вынужден остановить нападающего, ранив его.

В итоге мужчине сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Сейчас он в больнице – угрозы его жизни нет.

Отмечается, что мужчина задержан по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. В настоящее время продолжается выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего.



Мужчину задержали / фото полиции



Правоохранители задержали нападающего на улице / фото полиции

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