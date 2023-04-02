В воскресенье, 2 апреля, Cеть всколыхнула новость о хмельницком монахе, избившем воина Артура Ананьева. Впоследствии с заявлением выступил глава ОВА Сергей Тюрин, призвавший дождаться правовой оценки этой ситуации от правоохранительных органов.

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"Мы не россияне"

По словам чиновника, Украина является правовым, демократическим государством. То есть любые конфликты можно разрешать без кулаков. Как отметил Тюрин, прибегая к таким "методам" решения проблем, мы уподобляемся нашим врагам.

Сеть всколыхнула новость о стычке, которая произошла в одной из церквей Хмельницкого. Правоохранители расследуют этот инцидент и уже в скором времени дадут правовую оценку действиям обеих сторон. Со своей стороны хочу напомнить, что мы живем в европейской стране, где властвует верховенство права. Мы не россияне и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций,

– сказал чиновник.

Вместе с тем, он констатировал, что война пошатнула нервную систему большого количества украинцев. Тем не менее все же нужно снизить градус напряжения для того, чтобы силовые органы могли дать объективную оценку этому инциденту.

В свою очередь ОВА будет продолжать контроль над этой ситуацией.

Обращение Тюрина из-за инцидента в одной из церквей Хмельницкого: смотрите видео с его телеграм-канала

Другие детали этого инцидента

Стычка произошла в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого. Заявление в полицию написал первым сам священнослужитель УПЦ Московского патриархата, ведь воин Вооруженных Сил якобы напал первым.

Однако на некоторых кадрах из храма видно, как один из монахов бросается на военного с кулаками. В то же время, боец в один момент говорит, что не может дышать, на что представитель УПЦ МП решает не реагировать.

Закончилось все тем, что представители полиции задержали военного по статье 173, в которой говорится о мелком хулиганстве.

Стычка между священнослужителями УПЦ МП и воином ВСУ в Хмельницком: смотрите видео